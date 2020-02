Un contagiato si è impiccato a un cavalcavia a Wuhan. Non sarebbe stato accolto in ospedale (Di domenica 2 febbraio 2020) Un malato contagiato dal coronavirus si è suicidato a Wuhan, impiccandosi a un cavalcavia. Lo riferisce France24, precisando che l’uomo non sarebbe stato accolto in un ospedale e avrebbe deciso l’estremo gesto per non tornare a casa e contagiare la famiglia.Intanto il bilancio dei contagiati nella Repubblica Popolare continua nel frattempo a salire (12 mila, 259 il numero ufficiale dei morti). E, mentre gli Usa confermano l’ottavo caso e gli Emirati Arabi il quinto, Svezia e Spagna si aggiungono alla lista delle nazioni che registrano il primo contagiato. Una diffusione che si accompagna a un crescente isolamento dell’ex Celeste Impero, con la lista delle compagnie aeree che hanno sospeso i collegamenti che non smette di allungarsi. Gli ultimi vettori a infoltire l’elenco sono Air New Zeland, Qantas e Qatar Airways, mentre American Airlines annuncia ... huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Un contagiato si è impiccato a un cavalcavia a Wuhan. Non sarebbe stato accolto in ospedale - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Un contagiato si è impiccato a un cavalcavia a Wuhan. Non sarebbe stato accolto in ospedale - HuffPostItalia : Un contagiato si è impiccato a un cavalcavia a Wuhan. Non sarebbe stato accolto in ospedale -