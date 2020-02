Torino, il piccolo tifoso saluta i propri idoli ma i calciatori lo ignorano: il video che fa discutere (Di domenica 2 febbraio 2020) Siamo all’aeroporto di Lecce, dove oggi è in programma la partita di Serie A tra i padroni di casa e il Torino. I giocatori granata, come mostra il video, stanno attraversando l’ingresso che dà accesso alla zona arrivi. Ad attenderli, dietro la porta scorrevole, un bambino tifoso del Toro. Il piccolo fan saluta con la mano i calciatori, ma solo due di loro (Lyanco e Vincenzo Millico) rispondono con un “cinque”. Il video sta facendo discutere: da una parte chi dimostra, con tanto di foto, che i giocatori del club sono disponibili a stare coi loro piccoli tifosi; dall’altra chi critica i calciatori e, in particolar modo, l’allenatore Walter Mazzarri. video Twitter/KittKatt L'articolo Torino, il piccolo tifoso saluta i propri idoli ma i calciatori lo ignorano: il video che fa discutere proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Torino, il piccolo tifoso saluta i propri idoli ma i calciatori lo ignorano: il video che fa discutere - Noovyis : (Torino, il piccolo tifoso saluta i propri idoli ma i calciatori lo ignorano: il video che fa discutere) Playhitmu… - Mondivirtuali : @90ordnasselA Non sono particolarmente tifoso del Torino Calcio, ma mi pare che più di un giocatore ha salutato il… -