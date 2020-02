Tardelli: “Il migliore italiano in mediana è Barella. Poi c’è chi non è un centrocampista, come Bernardeschi” (Di domenica 2 febbraio 2020) Frecciata o semplice considerazione a titolo di parere personale? Non si sa, sta di fatto che l’ex centrocampista della Juve e della Nazionale, Marco Tardelli, parlando dei centrocampisti italiani, ha elogiato Barella e ha “buttato nella fossa” Bernardeschi. Sacchi: “Eriksen? Sono diffidente, perché il Tottenham lo ha venduto? A me sembra strano” “Chi il migliore centrocampista italiano attuale? Adesso – rivela alla Gazzetta dello Sport – Barella è uno dei più bravi, se non il più bravo. C’è chi non è ancora un centrocampista, come Bernardeschi. E chi un giorno potrebbe diventare fortissimo come Tonali, uno dalle prospettive enormi”.L'articolo Tardelli: “Il migliore italiano in mediana è Barella. Poi c’è chi non è un centrocampista, come Bernardeschi” CalcioWeb. calcioweb.eu

