Speranza:isolato virus allo Spallanzani

"All'Istitutoè statoil corona. E' una notizia di rilevanza internazionale". Lo ha detto il ministro della Salute, ringraziando i medici."Significa avere più possibilità di studiarlo e capire come contenerlo. Sarà messo a disposizione della comunità internazionale e degli organismi che ci stanno lavorando". "Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini.L'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca", spiega il direttore scientifico dello, Ippolito.(Di domenica 2 febbraio 2020)