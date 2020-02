Sparatoria in una casa affittata online in Canada: tre morti e due feriti (Di domenica 2 febbraio 2020) Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite in una Sparatoria avvenuta all’interno di un’abitazione affittata online a Toronto, in Canada. Secondo le primissime informazioni, le vittime avrebbero tutte un’età compresa tra i 19 e i 22 anni. Inoltre, l’affitto era stato concordato tramite la piattaforma di Airbnb. La tragedia si è verificata nella notte tra l’1 e il 2 febbraio, ma esiste anche un precedente molto simile. Non sono ancora state rese note le generalità delle vittime, mentre sono in corso le opportune indagini sul caso. Sparatoria in Canada Tragedia a Toronto, in Canada, dove tre persone sono morte in una Sparatoria all’interno di una casa affittata su Airbnb. Altri due ragazzi sono rimasti feriti quando un uomo armato ha aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. L’episodio si è verificato nella notte tra l’1 e il 2 ... notizie

