Serie A, Lecce-Torino: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie A, Lecce-Torino: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Comunale Via Del Mare di Lecce si sfideranno Lecce e Torino. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Serie A. Il Lecce, che attualmente occupa la quartultima piazza in classifica con 16 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Verona per 3-0. Un brutto ko che non ha dato seguito al buon pari casalingo contro l’Inter; i salentini ora rischiano grosso e devono ancora trovare il primo successo casalingo.Segui Termometro Politico su Google News Il Torino al momento occupa la decima posizione in classifica a 27 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro l’Atalanta per 0-7. A dispetto della classifica, il Toro è in crisi e nel mercato di gennaio ha solamente ceduto nonostante una rosa già corta di suo. Questo match non ... termometropolitico

