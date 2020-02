LIVE Udinese-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: si comincia, Esposito e Lukaku titolari (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Inter al momento terza in classifica, sorpassata nel pomeriggio dalla Lazio che ha vinto contro la Spal. Conte punta alla vittoria per riprendersi il secondo posto, anche se poi, eventualmente, i biancocelesti avrebbero l’occasione per il controsorpasso mercoledì, quando recupereranno la partita con il Verona. 20.28 Curiosità dando un’occhiata alla distinta dell’Inter. Figura infatti Handanovic, nonostante l’infortunio. Conte, comunque, porta con sè anche Filip Stankovic, portiere della Primavera, classe 2002 e figlio dell’ex bandiera nerazzurra Dejan. 20.25 Osservato speciale anche il colpo del mercato invernale nerazzurro: tra i numeri che fanno sognare i tifosi dell’Inter, quello relativo agli assist forniti da Eriksen, 62 dal suo esordio in Premier League nel 2013, meglio di qualsiasi altro ... oasport

