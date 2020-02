Lazio Spal: primo gol in Serie A per Adekanye – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Nella rotonda vittoria della Lazio c’è spazio e gioia anche per Bobby Adekanye: primo gol in Serie A per il nigeriano primo gol in Serie A per Bobby Adekanye. Il giovanissimo attaccante della Lazio (classe 1999) è entrato a inizio ripresa andando subito a segno sfruttando al meglio un assist al bacio di Lazzari per segnare il 5-0 contro la Spal al 58′ con una conclusione da distanza ravvicinata. Adekanye 5-0 ! #LazioSpal pic.twitter.com/Jphy2LXnSQ — Le Football en VOD II (@le vod) February 2, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SuperSportBlitz : #SerieA – HT Scores: AC Milan 1-1 Verona Atalanta 2-2 Genoa Lazio 4-0 Spal #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *3-0 Spal *(Immobile 30‘) #SSFootball - intopic : Lazio-Spal: formazioni ufficiali, Caicedo-Immobile davanti per Inzaghi -