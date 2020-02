La crisi dell’esercito tedesco (Di domenica 2 febbraio 2020) La Germania è la locomotiva economica dell’Europa ma ha l’esercito più disastrato dei 26 membri. Aerei da caccia ed elicotteri che non volano. Navi che non possono navigare e sottomarini dai radar rotti. Grave carenza di tutto, dalle munizioni alla biancheria intima. Non c’è abbastanza personale né materiali adatti. I piloti, frustrati di non poter volare, stanno abbandonando le loro carriere. Un vero grattacapo che ha afflitto per anni Ursula von der Leyen in qualità di Ministro della Difesa. Una sorta di torpore che risente di una mescolanza di fattori: il retaggio del disarmo tedesco post-bellico, l’ombrello Nato sul quale adagiarsi, oltre ad una fitta rete di sprechi, cattiva gestione e scarsa efficienza. Con gli Stati Uniti pronti a alleggerire il carico Nato, la crisi del Bundeswehr è divenuta un grave problema politico nell’era Merkel. Sprechi, burocrazia, ... it.insideover

