Juventus-Fiorentina oggi in tv: orario d'inizio, programma, streaming, formazioni (2 febbraio) (Di domenica 2 febbraio 2020) oggi, domenica 2 febbraio (ore 12.30), sarà un lunch match molto speciale per il campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Si disputerà, infatti, un incontro di grande tradizione, ovvero Juventus-Fiorentina, valido per la ventiduesima giornata. All'Allianz Stadium di Torino assisteremo a una partita che vedrà confrontarsi due compagini, nemiche storiche nel panorama nazionale. La Vecchia Signora vuol dimenticare la sconfitta maturata al San Paolo di Napoli contro i partenopei e tra le mura amiche è intenzionata a ristabilire lo status quo, conservando i tre punti di vantaggio sull'Inter, prima inseguitrice in classifica (tre punti di distacco). Sul fronte viola, l'avvento in panchina di Beppe Iachini sembra aver dato una scossa alla compagine gigliata e questo match ha i connotati della prova del nove.

