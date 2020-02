Joaquin Phoenix, protesta contro gli allevamenti intensivi a Londra (Di domenica 2 febbraio 2020) La star di Joker, Joaquin Phoenix, arrivata a Londra per i BAFTA ha deciso di unirsi a una protesta contro gli allevamenti intensivi. Joaquin Phoenix è arrivato a Londra per partecipare alla cerimonia di premiazione dei BAFTa e ha deciso di unirsi a una protesta contro gli allevamenti intensivi organizzata da Animal Equality. L'attore, da sempre attivo per sostenere le cause in cui crede, si è unito ad altri membri dell'organizzazione per la protezione degli animali per un'azione di protesta sul Tower Bridge, dove è stato appeso uno striscione lungo circa 36 metri, per protestare con lo scopo di attirare l'attenzione sui danni che gli allevamenti intensivi causano agli animali e all'ambiente. Il messaggio esposto su uno dei monumenti più conosciuti di Londra ... movieplayer

