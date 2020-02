Infortunio Handanovic, tegola Inter: il portiere out contro l’Udinese e non solo… (Di domenica 2 febbraio 2020) Infortunio Handanovic – Inter in campo questa sera a Udine nel posticipo della 22ª giornata di Serie A. Obiettivo della compagine di Conte è tornare alla vittoria, dopo tre pareggi di fila, e non perdere altro terreno dalla Juventus capolista. Molto probabilmente, però, i nerazzurri dovranno fare a meno della loro saracinesca. Samir Handanovic, infatti, non dovrebbe essere della gara. Così come riportato dal Corriere dello Sport, l’estremo difensore – partito comunque alla volta del Friuli – è ko a causa di un problema a un dito di una mano. Un Infortunio non banale e che rischia di tenerlo fuori non solo per una gara, ma per qualche settimana. Questa sera toccherà a Padelli. La tragica notte del 2 febbraio 2007, perde la vita Filippo Raciti: i drammatici scontri in Catania-PalermoL'articolo Infortunio Handanovic, tegola Inter: il portiere out contro ... calcioweb.eu

