Il Paradiso delle signore trama 4 febbraio: Roberta gelosa di Marcello (Di domenica 2 febbraio 2020) Le anticipazioni della puntata del 4 febbraio de Il Paradiso delle signore rivelano che Roberta incomincerà a notare in Marcello dei comportamenti un po’ strani. Nel caso specifico, il giovane si mostrerà molto attratto dalla nuova arrivata Lorena. Tale situazione infastidirà non poco l’ex di Federico. Inoltre, passo importante per Ludovica e Riccardo. La fanciulla, infatti, si trasferirà a tutti gli effetti a casa Guarnieri sancendo l’inizio di una storia ufficiale con il ragazzo. Umberto, dal canto suo, approfitterà della situazione per porgere le sue scuse alla giovane. Anticipazioni Paradiso delle signore: Marcello e Lorena vicini Interessanti colpi di scena accadranno nella puntata del 4 febbraio del Paradiso delle signore. Clelia farà alle veneri un annuncio molto importante. Come per il precedente anno, anche questa volta il grande magazzino sarà aperto per ... kontrokultura

