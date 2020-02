Francesca Schiavone: «Mia madre si è ammalata prima di me, ora siamo interconnesse» (Di domenica 2 febbraio 2020) Ormai sappiamo molto della malattia di Francesca Schiavone, la tennista campionessa del Roland Garros che, qualche settimana fa, con un video commovente sui social network, ha confessato al mondo di aver avuto il linfoma di Hodgkin. Ma un particolare inedito è stato svelato ieri sera, nel corso di un suo intervento pubblico a Milano, organizzato da una onlus che segue i malati che hanno i familiari lontani da casa. LEGGI ANCHE > La rivelazione di Francesca Schiavone: «Per sette mesi ho lottato contro un tumore» Francesca Schiavone parla anche della malattia della madre «Ho avuto la fortuna-sfortuna che mia madre si è ammalata prima di me – ha detto Francesca Schiavone -. Certo, mio padre è impazzito: prima la moglie e poi la figlia. Ma a me ha dato tanta forza, mi ha fatto da esempio. Mi ha fatto capire quanto sia stata importante per lei la mia presenza nel corso della sua ... giornalettismo

