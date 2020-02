Enjoy – Ridere fa bene, stasera su Italia 1 la prima puntata con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono (Di domenica 2 febbraio 2020) Arriva stasera su Italia 1, alle 21:20, con la prima puntata il nuovo show comico Enjoy - Ridere fa bene, condotto da Diana Del Bufalo con la partecipazione di Diego Abatantuono. Enjoy - Ridere fa bene arriva stasera su Italia 1, intorno alle 21:20, con la prima puntata che presenterà ufficialmente al pubblico da casa il nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono. In studio due squadre di comici si sfideranno in una serie di prove in cui reciteranno, balleranno, canteranno, facendo Ridere e divertire. L'obiettivo è quello di finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa. Oltre a vestire i panni della padrona di casa, Diana Del Bufalo sarà protagonista, insieme ai due ... movieplayer

TV_Italiana : Stasera su #Italia1 parte una novità.... tutta da ridere!?? Ecco come funziona #EnjoyIta1. - Federic01996 : RT @CIAfra73: Stasera su Italia 1 parte il nuovo show Enjoy - Ridere fa bene con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono - CIAfra73 : Stasera su Italia 1 parte il nuovo show Enjoy - Ridere fa bene con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono -