Dopo Cina, Giappone e Francia, anche l’Italia isola il “virus”. Ed è corsa per studiarlo (Di domenica 2 febbraio 2020) I virologi dell`Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus responsabile dell`infezione. Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus è un passo fondamentale, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi. Avere a disposizione nei laboratori il nuovo agente patogeno permetterà inoltre di studiare i meccanismi della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è stata già depositata nel database GenBank, e a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale.Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell`INMI, ha dichiarato: "Il ... ilfogliettone

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - infocamere : Dopo il #GreenDeal un nuovo piano #Ue per un hi-tech più etico ???? 'Dati e #IntelligenzaArtificiale La sfida europea… - angela_guaccio : RT @infocamere: Dopo il #GreenDeal un nuovo piano #Ue per un hi-tech più etico ???? 'Dati e #IntelligenzaArtificiale La sfida europea a #USA… -