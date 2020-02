Commisso furioso: “La Juve non ha bisogno degli aiuti degli arbitri, sono disgustato!” (Di domenica 2 febbraio 2020) La Fiorentina è uscita sconfitta dalla gara contro la Juventus. Diversi episodi da moviola. In primis i due calci di rigore concessi dall’arbitro Pasqua e segnati da Cristiano Ronaldo. In particolare appare dubbio il secondo penalty, fischiato per un contatto tra Ceccherini e Bentancur. Nel post-partita il patron viola Rocco Commisso non le ha mandate a dire, ai microfoni di DAZN: “sono qui da 6 mesi, non critico mai gli arbitri. Ma gli arbitri non possono decidere così le partite. sono disgustato. Le partite si vincono in campo. La Juve, con 350 milioni di stipendi, non ha bisogno di aiuti arbitrali. sono disgustato di quello che ho visto oggi. Qui si deve aiutare il calcio nei modi giusti, se si vuole diffondere nel mondo. Non si possono vedere situazioni come quelle di oggi, non ho mai parlato così ma questo non ci voleva. Se la Juventus è più brava di noi, lascino ... calcioweb.eu

