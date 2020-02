Che tempo che fa: ospiti Roberto Burioni, Amadeus e Piero Angela, stasera su Rai2 (Di domenica 2 febbraio 2020) Roberto Burioni, per parlare di coronavirus, Amadeus, Piero Angela e molti altri ospiti a Che tempo che fa, stasera su Rai2 alle 21.00, in compagnia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti ad animare il salotto della domenica sera firmata RAI, insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle ore 19.40 da Che tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo. Il virologo Roberto Burioni torna in studio insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza per un aggiornamento sul coronavirus. Sulla poltrona di Fabio Fazio tornerà anche Piero Angela, da oltre 40 anni il più amato divulgatore televisivo italiano, e ... movieplayer

ShooterHatesYou : Che strano assistere a momenti storici come questo dal telefono, mentre si fa colazione. Per divenire palese il pe… - matteosalvinimi : Mentre altri Paesi si sono attivati immediatamente, in Italia si è avuta l’impressione che qualcuno abbia perso tem… - chetempochefa : I protagonisti della puntata di Che Tempo Che Fa: ??@GioPanariello ??Fabiola Gianotti ??@RobertoBurioni e… -