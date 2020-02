Catania Palermo | muore Filippo Raciti – 2 febbraio 2007 – VIDEO

La tragica notte del 2 febbraio 2007 - perde la vita Filippo Raciti : i drammatici scontri in Catania-Palermo : 2 febbraio 2007. Andava in scena il derby di Sicilia tra Catania e Palermo. Si consumerà una delle più grandi tragedie del calcio italiano. Nel corso della gara, scoppiano diversi tafferugli fuori dallo stadio, con i tifosi ospiti assaliti dagli ultras catanesi. Un primo intervento delle forze dell’ordine porterà al lancio di lacrimogeni e all’interruzione della partita per oltre quaranta minuti per l’aria divenuta irrespirabile anche ...

Sicilia : raddoppio ferroviario Palermo-Catania - pronti progetti tratta Catenanuova-Enna : Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – “Conseguiamo oggi un importante passo in avanti nell’ambito dell’iter di realizzazione del raddoppio ferroviario fra Palermo e Catania. è stato infatti formalmente trasmesso da Rfi al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per l’approvazione, il progetto del secondo e del terzo lotto di questa grande opera, ovvero le tratte Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna. Quando ci siamo ...

Palermo : revocato sciopero Amat - Catania ‘apprezzati impegni del sindaco’ : Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – “Una buona notizia per la città la scelta delle organizzazioni sindacali di sospendere lo sciopero dei lavoratori di Amat Palermo SpA. Esprimo soddisfazione, evidentemente sono stati apprezzati gli impegni di Leoluca Orlando per il futuro dell’azienda”. Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo Giusto Catania commenta su twitter la decisione dei sindacati di revocare ...

Palermo : Catania difende la ztl - 'piccolo tassello in scenario trasformazione' : Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - Un "piccolo tassello nello scenario della trasformazione", un "contributo" della città alle politiche ambientali. E' così che l'assessore alla Mobilità del Comune di Palermo Giusto Catania, in un post su Facebook, tenta di riportare l'acceso dibattito degli ultimi gior

Palermo : Catania difende la ztl - ‘piccolo tassello in scenario trasformazione’ (2) : (Adnkronos) – “è una strategia – prosegue Catania – che ha l’ambizione di costruire la città ecologica, recuperando il deficit infrastrutturale degli ultimi sessant’anni ed evitando di accumulare nuovo ritardo rispetto alle trasformazioni che stanno cambiando le città del mondo che, in modo costante e progressivo, stanno rinunciando alla centralità dell’automobile per gli spostamenti ...

Maltempo in Sicilia : gravi danni a Catania e Palermo : Una notte di Maltempo quella tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio in Sicilia e in particolare nelle province di Catania e Palermo, dove si sono registrati gravi danni. Molti tetti sono stati scoperchiati e numerosi residenti sono stati costretti a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Alcuni voli aerei in arrivo all’aeroporto di Catania sono stati dirottati su Palermo. Maltempo in Sicilia Alberi sradicati e tetti scoperchiati è ...

Palermo : Catania - ‘ztl? Da uffici atto dovuto - pronti a confronto in Consiglio’ : Palermo, 2 gen. (Adnkronos) – L’ordinanza è un “atto dovuto” da parte degli uffici. E il sindaco e l’assessore confermano la loro “disponibilità” a discutere in Consiglio comunale alcuni aspetti della ztl notturna di Palermo. Così l’assessore alla Mobilità Giusto Catania cerca di smorzare la polemica sull’ordinanza emessa oggi dal Servizio mobilità urbana. La ztl notturna partirà il 10 ...

Palermo : Lega e Fdi - ‘provvedimenti traffico anticostituzionali - Catania si dimetta’ : Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – “Ii provvedimenti presi dal sindaco Orlando e dall’assessore Catania sul traffico sono contro l’articolo 16 della Costituzione perché impediscono la libera circolazione ai cittadini palermitani”. A dirlo sono gli esponenti della Lega e di Fdi al consiglio comunale di Palermo che chiedono “le dimissioni di Giusto Catania, la sospensione provvedimento di via Ruggero Settimo e ...

Palermo : assessore Catania - 'più controlli su piste ciclabili' : Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - Più controlli sulle piste ciclabili e maggiori parametri di sicurezza. E' la richiesta contenuta in due lettere inviate dall'assessore alla Mobilità del Comune di Palermo Giusto Catania al comandante della polizia municipale e al presidente dell'Amat. Una richiesta che