Cast e personaggi di Come una madre su Rai1 con Vanessa Incontrada, Simone Montedoro e Giuseppe Zeno con la Calabria sullo sfondo (Di domenica 2 febbraio 2020) Cast e personaggi di Come una madre debutteranno su Rai1 proprio oggi, 2 febbraio, per tre serate, un mix perfetto tra road movie e favola nera, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista della nuova fiction è Vanessa Incontrada, un volto noto per il pubblico di Rai1 e una signora degli ascolti per la gioia dei vertici della tv pubblica, chiamata a vestire i panni di Angela Graziani, una donna empatica, solare, che a Roma fa l’assistente sociale ma che deve fare i conti con la recente perdita del figlio Matteo di nove anni.Dopo il tremendo lutto e la separazione dal marito Lino (Simone Montedoro), Angela è tornata alla sua vita di tutti i giorni sull'isola dove è nata e dove adesso cerca di ritrovare le sue origini in compagnia del suo cane Antò almeno fino a che la sua indole da crocerossina e da donna poco propensa a sopportare le ingiustizie, le ... optimaitalia

infoitcultura : “Come una madre”: trama, cast e personaggi - MarikaZappa1986 : @Josephinebtvs Rispetto a quello più vecchio (più fedele) trovo che questo film sia riuscito a trasmettere le sensa… - GamingToday4 : Dune Movie: tutti i personaggi chiave e i membri del cast che li interpretano -