Auronzo | bimbo di 8 anni in vacanza cade dalla seggiovia e precipita per 8 metri | è grave

Un bambino di 8 anni, in vacanza con la famiglia da Roma, è caduto dalla seggiovia che porta al Monte Agudo, ad Auronzo, precipitando per circa 8 metri. Le sue condizioni sarebbero gravi, anche se non se ne conosce la prognosi. È stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Bolzano. Indagini in corso da parte dei carabinieri forestali.

