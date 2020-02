Torregrossa: «Passo indietro ma possiamo salvarci e lotteremo fino alla fine» – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna (-Dal nostro inviato, Antonio Parotto) Ernesto Torregrossa ha parlato in zona mista al termine della sconfitta rimediata contro il Bologna. Le parole dell’attaccante che aveva firmato il momentaneo vantaggio su rigore. «Non abbiamo fatto la solita prestazione che abbiamo fatto nelle altre partite. Ultimamente gli episodi negli ultimi minuti non ci sorridono. Crediamo ancora tutti alla salvezza, lotteremo fino in fondo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

