Serie A, Sassuolo-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote Sassuolo-Roma è uno dei match della 22esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio previsto sabato 1 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il Sassuolo oggi occupa la quindicesima posizione in classifica a 23 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro la Sampdoria per 0-0. Non una buona stagione quella degli emiliani fin qui, le attese erano ben altre, c'è però ancora del tempo per sistemare tutto. La Roma attualmente è in quarta posizione in classifica con 39 punti e nell'ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro la Lazio per 1-1. Stabilmente in zona Champions, i giallorossi hanno però il fiato sul collo delle rivali, dopo un ultimo periodo non propriamente positivo.

