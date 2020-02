SCENARIO/ Elezioni impossibili, due centri o terzo polo: ecco la sfida Conte-Salvini (Di sabato 1 febbraio 2020) Il taglio dei parlamentari allontana il voto anticipato. Pd e M5s vogliono blindare la situazione. Serve una Lega meno identitaria e più manovriera ilsussidiario

SBerritta : SCENARIO/ Elezioni impossibili, due centri o terzo polo: ecco la sfida Conte-Salvini - FundsPeople_it : Uno scenario tendenzialmente positivo per il 2020, con delle incertezze per le elezioni negli Stati Uniti e per i r… - stefanodirusso1 : @NatMarmo Ma scusatemi ma costui esiste ancora nello scenario politico,i dati, il consenso,lo nota oppure crede di… -