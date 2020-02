Rudiger bomber per un giorno, ma la sua doppietta non basta: Leicester-Chelsea finisce 2-2 (Di sabato 1 febbraio 2020) Anticipo scoppiettante in Premier League, è quello – appena concluso – tra Leicester e Chelsea. Tanto rumore, tanti gol, tante emozioni… per nulla. Sì, perché alla fine finisce 2-2 e le squadre ottengono nient’altro che un punto a testa, il quale serve a ben poco. Partita da ricordare, però, per Rudiger, insolitamente bomber per un giorno: il difensore del Chelsea ha infatti messo a segno una doppietta. Primo gol del tedesco in avvio di ripresa, ma dieci minuti dopo risponde Baynes. Rimonta delle Foxes con Chilwell poco dopo l’ora di gioco, ma l’ex Roma centra ancora il bersaglio al 71′. finisce così. In classifica il Leicester rimane al terzo posto con 49 punti mentre il Chelsea è sempre quarto a 41.L'articolo Rudiger bomber per un giorno, ma la sua doppietta non basta: Leicester-Chelsea finisce 2-2 CalcioWeb. calcioweb.eu

