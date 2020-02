Quando l’amore si ostenta online (Di sabato 1 febbraio 2020) Inutile negarlo: siamo tutti iperconnessi: portiamo avanti esistenze all’interno di un circolo vizioso fatto di contatti che ci creiamo, di aspettative, di pretese, di ansia da prestazione. Tutto questo esisteva anche prima, ma per ovvi motivi, i social e tutte le loro implementazioni hanno esasperato queste meccanismo psicologico. Non c’è cena che non venga esibita, vacanza che non venga minuziosamente raccontata, ecografia che non venga pubblicata e amore che non venga postato. E noi subiamo l’ansia da prestazione e da ostentazione. Ma perché tendiamo ad ostentare tutto, compreso l’amore, online? I social hanno creato una realtà parallela in cui tutto, o quasi, è sotto il nostro controllo. Possiamo decidere che filtro applicare su tutto, quanto colorare le nostre emozioni, Quando saturarle, con che frequenza, quanto mostrarci coinvolti e quanto farci vedere insensibili a tutto. ... dilei

HuffPostItalia : 'Quando a Rieti si calava dal balcone per andare a giocare a basket'. Kobe Bryant e il suo amore folle per l'Italia - repubblica : Quando Kobe spiegava: 'Perché le mie figlie non possono capire il mio amore per l'Italia' - RaiUno : “È l’unica persona al mondo che quando la guardo mi fa pensare che esista l’aldilà” La dichiarazione d’amore di… -