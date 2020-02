Posto per disabili occupato, lui chiede di spostare la bici: 42enne su sedia a rotelle picchiato (Di sabato 1 febbraio 2020) I fatti sono avvenuti a Pineto, in provincia di Teramo. Un 42enne disabile è stato picchiato con la catena della bici da un uomo che aveva occupato il Posto riservato, i carabinieri hanno arrestato un cittadino slovacco di 59 anni. La moglie della vittima della inaudita violenza in stato di shock. Drammatica esperienza quella vissuta nella mattina del, 30 gennaio, da un disabile 42enne di Pineto, nel Teramano. L’uomo, insieme a sua moglie, si era recato in un supermercato per fare la spesa. Ha però trovato il parcheggio per disabili occupato all’esterno del supermercato da una bici e quando ha chiesto di spostarla è stato aggredito. I carabinieri intervenuti sul Posto hanno bloccato l’aggressore e il 42enne, costretto alla sedia a rotelle, è stato ricoverato al pronto soccorso di Atri per lesioni. Picchiato con la catena delle bici Secondo una prima ricostruzione, nello spiazzo ... limemagazine.eu

