Perugia, schianto sulla statale: schiacciato con l’auto sotto il tir, muore automobilista (Di sabato 1 febbraio 2020) Il dramma si è consumato lungo il tratto umbro della strada statale 318 Perugia-Ancona. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che l’auto della vittima, per motivi tutti da accertare, sia finita contro il mezzo pesante che era fermo in carreggiata per una avaria. Incidente stradale mortale venerdì 31 gennaio, lungo le strade umbre dove un automobilista di 43 anni è morto tragicamente dopo essersi schiantato con la sua vettura contro un grosso tir che lo precedeva lungo la stessa corsia di marcia. Il dramma si è consumato lungo il tratto umbro della strada statale 318 Perugia-Ancona. Lo schianto fatale all’altezza del comune di Valfabbrica tra la cittadina in provincia di Perugia e lo svincolo per la frazione di Casacastalda. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 quando sul posto sono accorsi i soccorsi sanitari del 118, le volanti della polizia stradale e i vigili del fuoco. ... limemagazine.eu

