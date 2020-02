LIVE Virtus Bologna-Pesaro 52-47, Serie A basket 2020 in DIRETTA: gli emiliani piazzano il break all’intervallo! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.32 La Virtus Bologna termina all’intervallo per 52-47 contro Pesaro: la squadra di Teodosic sta soffrendo l’organizzazione avversaria. Durerà nel secondo tempo? FINE SECONDO QUARTO 52-47 TEODOSIC! DALL’ARCO! La giocata del fenomeno nel momento che conta. 49-47 PUSICA! DA TRE! -2 Pesaro che riapre il quarto. 49-44 3/3 di Teodosic al tiro libero. 46-44 Canestro e tiro libero di Williams. 46-41 Teodosic implacabile al ferro. 44-41 Zanotti non sbaglia sotto canestro. 44-39 1/2 di Gamble in lunetta. 43-39 Gamble schiaccia! +4 Segafredo. 41-39 Pusica incontenibile sotto canestro e timeout! 41-37 Eboua mette dentro dopo il rimbalzo. 41-35 Timeout Virtus Bologna. 41-35 Pusica dall’arco! -6 Pesaro. 41-32 Hunter piazza due canestri da dentro l’area. 37-32 Baldi Rossi piazza un’altra tripla. 34-32 Mussini da tre! ... oasport

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Pesaro 19-13 Serie A basket 2020 in DIRETTA: primo quarto equilibrato! - #Virtus #Bologna-Pesa… - viverepesaro : LIVE Virtus Segafredo Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro, al via il secondo quarto! - viverepesaro : LIVE Virtus Segafredo Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro, palla a due, si comincia! -