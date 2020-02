Lazio-Spal, la conferenza stampa di Simone Inzaghi (Di sabato 1 febbraio 2020) Lazio-Spal, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Simone Inzaghi: “Dispiace per Giroud”. Semplici: “Volevamo un attaccante in più”. ROMA – Vigilia di Lazio-Spal. La squadra biancoceleste vuole ricominciare a vincere mentre gli estensi sono chiamati ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. Una sconfitta potrebbe costare molto caro a Leonardo Semplici. Lazio-Spal, la conferenza stampa di Simone Inzaghi Una conferenza stampa particolare per Simone Inzaghi chiamato a commentare le vicende di calciomercato: “Dispiace non aver preso Giroud visto anche l’infortunio di Correa. Si entra in una settimana importante ed essere contati davanti non è il massimo ma cercheremo di continuare così stringendo i denti“. Berisha ha lasciato la Lazio: “Ha chiesto di giocare con continuità e lo abbiamo accontentato. A ... newsmondo

