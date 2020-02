Juventus – Fiorentina | Dove vedere l’anticipo delle 12:30 di domenica 2 febbraio in diretta e streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) La terza giornata di ritorno di Serie A continua con l’anticipo tra Juventus e Fiorentina. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Perde la Juventus nella scorsa giornata contro un incredibile Napoli che riesce a strappare la vittoria al San Paolo con il risultato finale di 2 – 1. Pareggio senza reti per la Fiorentina che nella scorsa giornata ha affrontato il Genoa all’Artemio Franchi. La Juve si trova a soli tre punti dall’Inter e la sconfitta della scorsa giornata contro il Napoli poteva costare molto di più ai bianconeri che adesso non possono permettersi nessun altro passo falso. La Fiorentina si trova invece in 13esima posizone e avrà l’arduo compito di tenere testa ad una Juventus reduce da una sconfitta pesante, sperando di poter quantomeno portare a casa un punto. Dove ... nonsolo.tv

juventusfc : #Anastasi @Ale_Matri @PauDybala_JR 3?? gol da ricordare in #JuveFiorentina ?? - Agenzia_Ansa : Cristiano Ronaldo scelto come miglior giocatore dalla Lega di Serie A per il mese di gennaio. Domenica la premiazio… - juventusfc : ?3?? a #JuveFiorentina Bianconeri in campo oggi al JTC ?? -