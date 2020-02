Francesco Sole e Giulia Cavaglià fanno sul serio: convivenza e presentazioni in famiglia (Di sabato 1 febbraio 2020) Francesco Sole e Giulia Cavaglià di Uomini e Donne vanno a convivere Si fa sempre più seria la relazione tra Francesco Sole, ex conduttore di Tu si que vales oggi scrittore affermato, e Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Insieme dallo scorso ottobre, i due hanno ora deciso di andare a … L'articolo Francesco Sole e Giulia Cavaglià fanno sul serio: convivenza e presentazioni in famiglia proviene da Gossip e Tv. gossipetv

