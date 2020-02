Firenze teme i turisti asiatici: le mascherine vanno sold out (Di sabato 1 febbraio 2020) Costanza Tosi Il Coronavirus arriva anche in Italia. A Firenze, una delle città più turistiche del nostro Paese, l’allerta tra i cittadini è altissima e nelle farmacie del centro storico è sold out di mascherine protettive Il Coronavirus sembra rischiare di espandersi a macchia d’olio in tutto l’emisfero. Partito dalla Cina, dove i numeri già parlano di 10mila contagi, ora il virus letale ha colpito anche l’Italia. A Roma sono stati trovati due turisti di nazionalità cinese contagiati e si parla di altri sospetti. A Firenze, una delle città più turistiche del nostro Paese, l’allerta tra i cittadini è altissima e nelle farmacie del centro storico è sold out di mascherine protettive. "Le abbiamo finite tutte. Dovrebbero rientrare la prossima settimana", ci dicono le farmaciste della zona. La psicosi cresce di minuto in minuto. Per i vicoli della città rinascimentale decine di ... ilgiornale

Firenze - affittato il parco delle Cascine per un mese. La bellezza - evidentemente - è ancora per pochi : Il meraviglioso parco delle Cascine a Firenze, un monumento storico e naturale tutelato, è segnato da anni da un terribile degrado: che appare anche più intollerabile quando si torna da viaggi a Londra, Parigi o anche a Madrid, i cui giardini pubblici sono luoghi incantati al confronto. Al contrario, le amministrazioni fiorentine sono, da decenni, incapaci di tenere decentemente questo fondamentale spazio di tutti. Una cosa, però, alle Cascine è ...