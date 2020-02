Diana Del Bufalo chiude con Paolo Ruffini a Verissimo: «5 anni di bugie. Io non sono un cesso» (Di sabato 1 febbraio 2020) Diana Del Bufalo chiude con Paolo Ruffini a Verissimo: «Cinque anni di bugie. Io non sono un cesso». Oggi pomeriggio l'attrice è stata ospite di Silvia Toffanin a... leggo

RivistaUndici : Come Senna, come Diana, Versace o Ali, Kobe è stato un'icona in grado di segnare un'epoca ben al di là del suo spec… - Giulia51646881 : RT @peularis: Diana Del Bufalo che nel bel mezzo dell'intervista esordisce: 'Ma mi puzza l'alito?' IO STO A TERRA DALLE RISATE VE LO GIURO… - marcoassante199 : RT @MediasetPlay: 'Nella storia con @_PaoloRuffini non ho sbagliato nulla' ?? #Verissimo -