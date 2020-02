Dall’estate all’inverno in tre giorni: prima caldo poi gelo (Di sabato 1 febbraio 2020) Valentina Dardari Lunedì a Torino sono previsti più di 20 gradi. Ma già da mercoledì torna il freddo e anche la neve in montagna Torino, Dall’estate all’inverno nel giro di qualche giorno. Le previsioni per i prossimi giorni non lasciano intendere niente di buono. Se per due mesi abbiamo avuto temperature sopra la media stagionale, queste si registreranno ancora per qualche giorno, per poi lasciare improvvisamente spazio al freddo, al gelo, e in qualche caso anche alla neve. prima un caldo anomalo e, subito dopo, temperature in picchiata. Come riportato da La Stampa, correnti occidentali sempre più calde cominceranno ad affluire da domani, sabato 1° febbraio. Tenderanno a salire fino a domenica, quando raggiungeranno l’apice, grazie a una vera e propria tempesta di phoen, il vento caldo, che raggiungerà prima le Alpi e subito dopo la pianura. Poi da mercoledì 5 febbraio ... ilgiornale

