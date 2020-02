CRISTINA PARODI/ "Enrico Mentana? A volte è un po' crudele, però..."(Verissimo) (Di sabato 1 febbraio 2020) CRISTINA PARODI ospite di Verissimo: dalla vita privata ai nuovi progetti professionali, la prima volta della conduttrice da Silvia Toffanin ilsussidiario

EffePuntoCi : È troppo chiedere Cristina Parodi di nuovo conduttrice del #TG5? #AscoltiTv #Auditel #Canale5 #Mediaset - SfideTv : #verissimo Comunque Cristina Parodi Per garbo, eleganza, bellezza, simpatia, ed educazione meritava la conduzione… - Gia_Uss90 : Tra le 3 conduttrici che hanno avuto un momento down in Rai complimenti a Cristina Parodi (e a me non sta molto sim… -