Coronavirus, diramata alle scuole circolare del Ministero della Salute: “No misure specifiche, ma quelle per comuni infezioni respiratorie” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Ministero dell’Istruzione ha diramato agli uffici scolastici regionali e, attraverso questi, alle scuole, la circolare predisposta dal Ministero della Salute con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”. Sono sconsigliati a studenti e universitari i viaggi nelle zone colpite. Per ottenere informazioni operative ci si può rivolgere alle autorità sanitarie regionali o al numero verde 1500 predisposto dal Ministero della Salute. Nel caso in cui i viaggi previsti nelle aree colpite siano già iniziati, si deve evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi ed evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori. Inoltre, si raccomanda di lavare frequentemente le mani e per qualsiasi necessità di contattare l’Ambasciata o il Consolato. Infine, ... ilfattoquotidiano

