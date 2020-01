VERISSIMO, ospiti e anticipazioni di sabato 1° febbraio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Arriva il primo sabato di febbraio e, come sempre, non mancherà una nuova puntata di VERISSIMO, il settimanale di interviste e spettacolo con Silvia Toffanin. Le anticipazioni diffuse da Mediaset ci informano riguardo al contenuto e agli ospiti della trasmissione. sabato 1 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento ricco di ospiti e sorprese con VERISSIMO. Prima intervista a VERISSIMO per Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate del cinema e della tv italiana. Inoltre, 26 anni di carriera e più di 55 dischi di platino: in studio si racconta J-Ax. Prima del suo debutto domenica su Italia 1 con il nuovo programma Enjoy – Ridere fa bene, Diana Del Bufalo risponde per la prima volta alle dichiarazioni fatte proprio a VERISSIMO da Paolo Ruffini sulla fine della loro storia d’amore. VERISSIMO è nato con lei: per ripercorrere la sua lunga carriera sarà ospite Cristina Parodi. E ancora, ... tvsoap

infoitcultura : Giulia De Lellis al trucco e gli altri ospiti nel backstage di Verissimo - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EleonoraAbbagnato @giuliadlellis e @ValeriaMariniVM Alle 16 su #Canale… - infoitcultura : Paola Cortellesi e gli altri ospiti di sabato 25 gennaio a Verissimo -