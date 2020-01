Tommaso Paradiso torna a parlare dei The giornalisti: “Ci sentiamo ancora” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tommaso Paradiso torna a parlare dei The giornalisti: “Ci sentiamo ancora” “Confesso che li sento. Per quanto la gente possa pensare che sia successo chissà che cosa, è vero, ma continuo a sentirli, continuiamo a scriverci”. Tommaso Paradiso, ex frontman dei The giornalisti, torna sulla separazione dagli altri membri della band in un’intervista “piano e voce” trasmessa questa sera su Sky TG24. “Da parecchi anni ho lavorato spesso da solo, i membri della mia band in fase di studio diventavano i produttori”, dice il cantante al vicedirettore della testata all-news, Omar Schillaci. “Si era perso un po’ quel filo logico della band, per questo è stata presa alla fine questa scelta”, ma poi sottolinea: “Ho avuto dei fantastici compagni di viaggio a cui voglio anche molto bene”. Secondo Tommaso Paradiso, insomma, la ... tpi

