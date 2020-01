Suora accoltellata a Sestri Ponente per aver difeso sacerdote (Di sabato 1 febbraio 2020) Brutto episodio avvenuto questo pomeriggio a Sestri Ponente, in una chiesa. Una Suora è stata accoltellata per aver tentato di difendere il sacerdote. Suora accoltellata, ha difeso il sacerdote Nel tardo pomeriggio, durante una comune celebrazione della Santa Messa, in una chiesa a Sestri Ponente, una Suora è stata accoltellata. La chiesa in questione si trova in via Tommaso D’Aquino. Proprio durante la celebrazione, un uomo è entrato in chiesa urlando “sono il diavolo”. A questo punto l’uomo, armato di coltello, si sarebbe scagliato contro il sacerdote. Subito, per difendere il celebrante dall’aggressione, una Suora sarebbe intervenuta e l’aggressore l’avrebbe ferita col coltello. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’altare, suscitando lo sgomento dei fedeli che assistevano alla messa. La Suora, che ha 30 anni ed è di origini ... notizie

Agenzia_Ansa : Genova, suora accoltellata durante la messa in una chiesa di Sestri Ponente: aveva difeso il sacerdote. #genova… - Avvenire_Nei : #Genova Suora accoltellata in chiesa per salvare la vita al prete. Grave ma ce la farà - LaStampa : Una suora di circa 30 anni è stata accoltellata nel tardo pomeriggio vicino a una chiesa a Genova, nella delegazion… -