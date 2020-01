Rula Jebreal esprime solidarietà a Giorgia Meloni: "Nessuna donna deve subire minacce per le sue opinioni" (Di venerdì 31 gennaio 2020) “La mia solidarietà a Giorgia Meloni. L’uomo che l’ha minacciata deve rispondere davanti alla Giustizia. Nessuna donna deve subire stalking, intimidazioni, minacce e censure per le sue opinioni”. A scriverlo è la giornalista e scrittrice Rula Jebreal su Twitter, esprimendo la sua vicinanza al leader di Fratelli d’Italia, che proprio negli scorsi giorni ha reso testimonianza durante il processo in cui si è costituita parte civile contro un uomo che l’ha minacciata per mesi su Facebook. La mia solidarietà a @GiorgiaMeloniL’uomo che l’ha minacciata deve rispondere davanti alla Giustizia. Nessuna donna deve subire stalking, intimidazioni, minacce e censure per le sue opinioni.— Rula Jebreal (@RulaJebreal) January 30, 2020Leggi anche... “La notte non dormo più. Penso alle minacce di quest'uomo e ho paura ... huffingtonpost

repubblica : Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” - Valeria31177071 : RT @repubblica: Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” - facio75 : RT @repubblica: Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” -