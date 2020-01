Puglia: De Bonis, ‘disastrosa gestione Psr, a rischio centinaia mln di contributi’ (2) (Di venerdì 31 gennaio 2020) (Adnkronos) – Dal rendiconto di spesa a fine 2019 risulta che, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (ossia il PSR), ‘la gestione è stata a dir poco disastrosa. Per la regola del disimpegno automatico, gli agricoltori pugliesi -prosegue De Bonis- dovranno rinunciare a 142,3 milioni di euro di contributi pubblici del piano di sviluppo rurale 2014-2020″”. La Regione ha inviato a Bruxelles una richiesta di deroga di un anno in cui si fa presente che ‘il non speso, a causa dell’enorme contenzioso che si è aperto, è pari a 350 milioni di euro, certamente di più della quota che è andata persa. Nella documentazione trasmessa, la Regione evidenzia che i fondi non spesi sono proprio quelli che, bloccati per il contenzioso, non si potevano spendere”.Tuttavia, si legge nell’interrogazione, ‘attuare tutto ... calcioweb.eu

