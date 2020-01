Psicosi da coronavirus: vip preoccupati sui social network - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Novella Toloni Da Giulia De Lellis e Taylor Mega fino a Laura Pausini si sta diffondendo la preoccupazione tra i personaggi famosi nostrani che si trovano a viaggiare frequentemente tra aeroporti e città straniere e temono il contagio L'allarme coronavirus sta toccando da vicino tutto il paese soprattutto dopo la conferma dei primi due casi di pazienti cinesi contagiati e presenti in Italia. Il panico da contagio sta toccando da vicino i personaggi famosi del mondo dello spettacolo che si spostano abitualmente in aereo e viaggiano con frequenza all'esterno. Nelle ultime ore numerosi volti noti della musica e della televisione italiana hanno espresso la loro preoccupazione attraverso i social network. Da Giulia De Lellis a Laura Pausini entrambe in partenza per destinazioni estere, fino a Taylor Mega e Tony Effe, di rientro da una romantica vacanza alle Maldive, un po' tutti ... ilgiornale

virginiaraggi : Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle perso… - davidefaraone : Due i virus da arginare: il #coronavirus su cui l’Italia sta lavorando tanto, poi c’è quello della psicosi, contagi… - repubblica : Roma, psicosi coronavirus. Il Conservatorio di Santa Cecilia impone: 'Visita obbligatoria per tutti gli allievi ori… -