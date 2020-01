NaturaSì ritira uno dei propri prodotti dagli scaffali: attenzione agli allergeni non indicati in etichetta [INFO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) La nota catena di negozi NaturaSì ha richiamato uno dei suoi prodotti dagli scaffali. Si tratta dei Ceci biologici marchio Ecor. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di allergeni: soia e senape non indicati in etichetta“. Le confezioni interessate, vendute in buste, hanno come data di scadenza il 15-07-2021. Come si legge sul sito di NaturaSì: “Si raccomanda ai consumatori ALLERGICI ALLA SOIA E ALLA SENAPE di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenente alla scadenza richiamata, di NON CONSUMARLO e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi“.L'articolo NaturaSì ritira uno dei propri prodotti dagli scaffali: attenzione agli allergeni non indicati in etichetta INFO Meteo Web. meteoweb.eu

