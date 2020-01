Monitoraggio Spallanzani: 12 persone ricoverate, 32 casi in osservazione di cui 20 asintomatici (Di venerdì 31 gennaio 2020) Facciamo chiarezza sulle notizie che stanno rimbalzando in queste ore. Anzi, utilizziamo le fonti che arrivano direttamente dall’Istituto Lazzaro Spallanzani per chiarire quello che sta succedendo. Al momento, i casi accertati di coronavirus in Italia sono due. Si sta approfondendo il quadro clinico di una terza persone che sarebbe entrata in contatto con i due turisti cinesi contagiati. In tutto, però, in ospedale, sono ricoverate 12 persone che presentano sintomi simili a quelli del coronavirus. LEGGI ANCHE > Il governo italiano ha stanziato 5 milioni per l’emergenza coronavirus Spallanzani: 12 persone ricoverate con sintomi simili Inoltre, ci sarebbero anche altri 20 pazienti asintomatici che hanno avuto contatti con la coppia affetta da coronavirus nei momenti immediatamente precedenti al loro ricovero in ospedale. Sempre secondo Giuseppe Ippolito dell’Istituto ... giornalettismo

