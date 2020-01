Modello 730 del 2020: guida alle novità principali di quest’anno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva dei modelli utili per le Dichiarazioni dei redditi, tra cui il Modello 730 del 2020 con le relative istruzioni, che i contribuenti persone fisiche dovranno utilizzare per la dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2019. Il 730/2020 approvato definitivamente con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020, ha recepito in particolare le novità fiscali di fine 2018 e del 2019. Il Modello, utilizzato per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, è relativamente semplice da utilizzare, e permette di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Chi deve fare il Modello 730 nel 2020 Possono utilizzare il Modello 730, anche tutti i soggetti che hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o ... leggioggi

