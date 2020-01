Meteo febbraio 2020, settimana shock: dal caldo al gelo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le previsioni Meteo per il prossimo mese di febbraio. Si inizia con temperature calde, ma poi arriva repentino il freddo e la neve L’inverno 2020 è stato finora troppo generoso regalandoci per la maggior parte un cielo soleggiato, belle giornate e temperature tiepide perfino quasi primaverili. Valori termici decisamente sopra la media in questo inverno … L'articolo Meteo febbraio 2020, settimana shock: dal caldo al gelo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Pietro__Bruno : RT @meteogiornaleit: Previsioni meteo per domani. Anticiclone in rinforzo, ma ancora disturbi - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di sabato 1 e domenica 2 febbraio. VIDEO - ilmeteonet : Cosa dicono i modelli meteo di lungo termine sul mese di #febbraio? Sarà più caldo della media e più siccitoso. Ecc… -