Mercato Inter, sondaggio dei nerazzurri per Zaza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mercato Inter, sondaggio dei nerazzurri per Simone Zaza. Il giocatore del Torino può essere il rinforzo offensivo di Antonio Conte L’Inter è ancora alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di Mercato. La pista Giroud è sempre più complicata anche a causa della grande concorrenza che c’è sul giocatore. Per questo motivo, fa sapere Sportitalia, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio per Simone Zaza. Il giocatore del Torino potrebbe essere il profilo prediletto per rinforzare la squadra di Conte. Anche quello di Paloschi è un nome sondato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

