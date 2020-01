Lombardi-Letizia, duello da non perdere: è una sfida nella sfida (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Almeno cinque ruoli diversi nel giro di diciassette presenze, una collocazione tattica difficile da individuare e un rendimento balbettante. L’esperienza in giallorosso di Cristiano Lombardi non può definirsi positiva, perfettamente in linea con ciò che nel complesso portò in dote il campionato di Serie A all’intera squadra. Arrivato nel turbolento ultimo giorno di mercato dell’estate 2017 insieme a Parigini, Lazaar e Iemmello, l’esterno di proprietà della Lazio non riuscì a lasciare il segno in quella che – per lui come per molti altri giocatori di quell’organico – avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione. Baroni e De Zerbi lo impiegarono come jolly da esterno di centrocampo su entrambe le corsie, ala offensiva e persino terzino destro, senza ottenere quanto ... anteprima24

Lombardi Letizia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardi Letizia