Lair of the Clockwork God | l' avventura punta e clicca dai creatori di The Swindle ha una

Size Five Games (The Swindle) è lieto di annunciare che le avventure di Ben e Dan continueranno questo 21 febbraio nel nuovo Lair of the Clockwork God. Ben e Dan sono i protagonisti di una serie di videogiochi creati dallo studio, che ora faranno il loro ritorno in questa avventura punta e clicca atipica, come viene definita dagli sviluppatori:"Ricordiamo tutti le vecchie avventure punta e clicca, ma onestamente chi ha oggi il tempo per tutto quell'infinito meandro? Lair of the Clockwork God è stato creato col meglio che il genere ha da offrire, puzzle, enormi inventari, battute e linee di testo! Ma il tutto è strutturato come un platform dunque guidato ed accessibile, con enigmi localizzati, con sfide basate sulle piattaforme."Dan Marshall (creatore di The Swindle, Gun Monkeys and Behold the Kickmen) ha annunciato la data di uscita insieme alla pubblicazione di un nuovo divertente

